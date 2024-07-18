Воронина (Васяльева) Васса Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина (Васяльева) Васса Степанова

Воронина (Васяльева) Васса Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васяльев Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Михаил Иванов степанов

Восприемник
19.06.1892 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Давид Григорий федоров Горностаев и Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
16.12.1898 ст.

Сын: Воронин Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Воронин Михаил Иванов степанов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Воронин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Воронин Михаил Иванов степанов

из брака может другого Михаила сын
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Воронин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Иванов степанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.