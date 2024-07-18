Воронина (Васяльева) Васса Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васяльев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
19.06.1892 ст.
Давид Григорий федоров Горностаев и Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
16.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Воронин Михаил Иванов степанов
Рождение ребёнка
06.01.1904
Отец ребёнка: Воронин Михаил Иванов степанов
из брака может другого Михаила сын
Рождение ребёнка
15.08.1908
Отец ребёнка: Воронин Михаил Иванов степанов
Смерть
Неизвестно