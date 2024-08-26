Кузнецова Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кузнецов Яков Козмич
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Кузнецова) Екатерина Козминична
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович
Смерть
Неизвестно