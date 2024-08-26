Кузнецова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Козьма Осипович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кузнецов Фёдор Козмич

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович

Калиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кузнецов Алексей Козмич

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович

Калиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кузнецов Терентий Козмич

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович

Калиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кузнецов Яков Козмич

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович

Калиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Кузнецова) Екатерина Козминична

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович

Калиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кузнецов Василий Козмич

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Осипович

Калиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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