Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1871

Дочь: Екатерина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1874

Сын: Сергей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1875

Дочь: Варвара ст

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1881

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1883

Сын: Тимофей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Варвара мл

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1888

Сын: Фёдор мл

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1888

Дочь: Агафия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1890

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Никитин

Смерть
Неизвестно
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