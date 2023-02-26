Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1871
Дочь: Екатерина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1874
Сын: Сергей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1875
Дочь: Варвара ст
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1877
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1879
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1881
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1883
Сын: Тимофей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1885
Дочь: Варвара мл
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1888
Сын: Фёдор мл
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1888
Дочь: Агафия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1890
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Никитин
Смерть
Неизвестно