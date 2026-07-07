Королев Петр Григорьевич 20.06.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Королев Петр Григорьевич

Автор
ОК
Колганов О.

мужской, родился 20.06.1903 ст.

умер 1982

Отец
Королев Григорий НиколаевичОколо 1873 г.р.
Мать
Королева Анастасия ВасильевнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Королева (Лисина) Антонина Федоровна1906 г.р.
Дети
Королев Сергей Петрович17.01.1932 г.р.
Буланова (Королева) Александра Петровна04.12.1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1903 ст.

Отец: Королев Григорий Николаевич

Мать: Королева Анастасия Васильевна

ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №43, опись №1, дело №15, стр. 18

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева (Лисина) Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
17.01.1932

Сын: Королев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Буланова (Королева) Александра Петровна

Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Рождение ребёнка
17.11.1936

Дочь: Королева Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Рождение ребёнка
30.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна

Лопатинский

Смерть
1982

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