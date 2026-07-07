Королев Петр Григорьевич
мужской, родился 20.06.1903 ст.
умер 1982
ОтецКоролев Григорий НиколаевичОколо 1873 г.р.
МатьКоролева Анастасия ВасильевнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Королева (Лисина) Антонина Федоровна1906 г.р.
Дети
Королев Сергей Петрович17.01.1932 г.р.
Буланова (Королева) Александра Петровна04.12.1934 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1903 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1932
Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
04.12.1934
Дочь: Буланова (Королева) Александра Петровна
Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
17.11.1936
Дочь: Королева Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
30.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева (Лисина) Антонина Федоровна
Лопатинский
Смерть
1982
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №43, опись №1, дело №15, стр. 18