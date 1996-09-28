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Никитина Эмма Владимировна
Никитина Эмма Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никитин Владимир Александрович
Мать
Симсон Надежда Феликсовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Никитин Владимир Александрович
Мать:
Симсон Надежда Феликсовна
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