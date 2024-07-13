Зайцева Ефросиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Зайцев Роман Иосифович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зайцева Марина Романовна
Отец ребёнка: Зайцев Роман Иосифович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Зайцева Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Зайцев Роман Иосифович
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно