Зайцева Ефросиния Григорьевна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева Ефросиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Роман Иосифович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зайцев Косма Романович

Отец ребёнка: Зайцев Роман Иосифович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зайцева Марина Романовна

Отец ребёнка: Зайцев Роман Иосифович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Зайцева Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Зайцев Роман Иосифович

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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