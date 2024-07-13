Зайцев Роман Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Зайцева Ефросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зайцева Марина Романовна
Мать ребёнка: Зайцева Ефросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Зайцева Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Зайцева Ефросиния Григорьевна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно