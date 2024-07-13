Зайцев Роман Иосифович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Роман Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ефросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зайцев Косма Романович

Мать ребёнка: Зайцева Ефросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зайцева Марина Романовна

Мать ребёнка: Зайцева Ефросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Зайцева Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Зайцева Ефросиния Григорьевна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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