(Ванюрхина) Ульяна (Иулиания) Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения21.12.1903 ст.
Дата смерти30.07.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1903 ст.
близнец Деревни Нератовки запасной рядовой Лаврентий Власов и законная жена его Васса Фомина,оба православные
Крещение
21.12.1903 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Феодор Порфирьев и той же деревни крестьянские девицы Евдокия Феодорова и Клавдия Михеева
Смерть
30.07.1904 ст.
от младенческой Деревни Нератовки запасного рядового Лаврентия Власова дочь Иулиания