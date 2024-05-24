(Ванюрхина) Ульяна (Иулиания) Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ванюрхина) Ульяна (Иулиания) Лаврентьева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.12.1903 ст.

Дата смерти

30.07.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1903 ст.

Отец: Ванюрихин (Ванюрхин) Лаврентий Власов

Мать: Ванюрхина (Демьянова) Василиса (Васса) Фомина

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец Деревни Нератовки запасной рядовой Лаврентий Власов и законная жена его Васса Фомина,оба православные
Крещение
21.12.1903 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Феодор Порфирьев и той же деревни крестьянские девицы Евдокия Феодорова и Клавдия Михеева
Смерть
30.07.1904 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки запасного рядового Лаврентия Власова дочь Иулиания

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