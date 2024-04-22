Чумакова (Чумакова) Наталья Лукьянова
Место рождения
Дата рождения25.08.1885 ст.
Дата смерти18.04.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1885 ст.
Отец: Чумаков Лукьян Матвеев
Мать: Чумакова Матрёна Саввина
Крещение
26.08.1885 ст.
Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
крест. Павла Михайлова Чернова жена Татьяна Иванова
Смерть
18.04.1893 ст.
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: от поноса
Похороны
20.04.1893 ст.
Александровка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан