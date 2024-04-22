Микитиновская (Черешнева) Марина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1759
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №3, метрическая книга за 1759 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно