Микитиновская (Черешнева) Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микитиновская (Черешнева) Марина Дмитриевна

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1759

Муж: Мерзликин Василий Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №3, метрическая книга за 1759 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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