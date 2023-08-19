Балаганский Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.202
Сын: Балаганский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
19.07.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2006
Дочь: Балаганская Ксения Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.12.2012
Сын: Балаганский Макар Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности