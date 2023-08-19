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Балаганский Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.202

Сын: Балаганский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
19.07.1983

Отец: Балаганский Борис Алексеевич

Мать: Балаганская Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2006

Дочь: Балаганская Ксения Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.12.2012

Сын: Балаганский Макар Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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