Ross Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRoss Joseph

Ross Joseph

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Wiengarten Shirley

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Wiengarten Shirley

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973
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