Ross Joseph
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Wiengarten Shirley
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Wiengarten Shirley
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973