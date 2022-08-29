Кудряшов Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Кудряшова) Анастасия
Мать ребёнка: Кудряшова (Меньщикова) Анастасия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кудряшов Ефим
Мать ребёнка: Кудряшова (Меньщикова) Анастасия
Смерть
Неизвестно