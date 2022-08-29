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Кудряшов Федор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1838

Жена: Кудряшова (Меньщикова) Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Кудряшова) Анастасия

Мать ребёнка: Кудряшова (Меньщикова) Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кудряшов Ефим

Мать ребёнка: Кудряшова (Меньщикова) Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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