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Гриневич Мария Михайловна

Место рождения

Кирели, Щучинский район, Гродненская область

Дата рождения

23.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1919

Отец: Гриневич Михаил Семенович

Мать: Гриневич (Мась) Стефанида Федоровна

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стасюкевич Мария Владимировна

Отец ребёнка: Стасюкевич Владимир

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисица (Стасюкевич) Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Стасюкевич Владимир

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стасюкевич Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Стасюкевич Владимир

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стасюкевич Владимир

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область

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