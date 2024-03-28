Гриневич Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасюкевич Мария Владимировна
Отец ребёнка: Стасюкевич Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисица (Стасюкевич) Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Стасюкевич Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стасюкевич Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Стасюкевич Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стасюкевич Владимир
Смерть
Неизвестно