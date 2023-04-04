Скворцов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скворцов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Евлахова) Ариадна
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующий кафедрой
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Евлахова) Ариадна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак языка