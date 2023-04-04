Скворцов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евлахова) Ариадна

Работа или профессия
Неизвестно
Заведующий кафедрой
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Евлахова) Ариадна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак языка

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