Шихова (Летягина) Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Летягина) Параскева Филиппова

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Место рождения

п. Быковский

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Быковский
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Шихов Алексей Прохорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Шихов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Прохорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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