Шихова (Летягина) Параскева Филиппова
Место рожденияп. Быковский
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Быковский
Бракосочетание
19.01.1903
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
02.06.1904
Отец ребёнка: Шихов Алексей Прохорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно