Рамоненко Матрона Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грязев Иван Васильев
Рождение ребёнка
25.10.1870
Дочь: Грязева Анастасия Васильев
Отец ребёнка: Грязев Иван Васильев
Болт.крест Марк Семенов Рамоненко и жена Игнатия Никитина Данилкина Евдохия Северианова
Смерть
Неизвестно