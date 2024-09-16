Рамоненко Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРамоненко Матрона Семеновна

Рамоненко Матрона Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романенков Семен Данилов

Мать: Романенкова (Гордеева) Агрепина Гордеева?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязев Иван Васильев

Рождение ребёнка
25.10.1870

Дочь: Грязева Анастасия Васильев

Отец ребёнка: Грязев Иван Васильев

Болт.крест Марк Семенов Рамоненко и жена Игнатия Никитина Данилкина Евдохия Северианова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.