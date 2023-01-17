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Погадаев Лаврентий Гавриилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.08.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1799

Отец: Погадаев Гавриил Васильевич

Мать: Погадаева Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погадаева Фекла Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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