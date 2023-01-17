Погадаев Лаврентий Гавриилович
Место рождения
Дата рождения15.08.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1799
Крещение
19.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно