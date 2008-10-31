Чернозубова (Абрамова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернозубова (Абрамова) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1963

Отец: не указан

Мать: Абрамова Елизавета Лазаревна

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