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Винокуров Фалей Меркуриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

24.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Винокуров Меркурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Михаил Фалеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.03.1919
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
От тифа
Похороны
26.03.1919
Ярмоклеевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область

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