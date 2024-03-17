Винокуров Фалей Меркуриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти24.03.1919
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Винокуров Меркурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Михаил Фалеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.03.1919
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
От тифа
Похороны
26.03.1919
Ярмоклеевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область