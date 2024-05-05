Хайруллина Зульфира Усмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Зульфира Усмановна

Место рождения

д.Тугузбаева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Вадим Талгатович

Отец ребёнка: Хайруллин Талгат Абдрахимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Ринат Талгатович

Отец ребёнка: Хайруллин Талгат Абдрахимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Талгат Абдрахимович

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