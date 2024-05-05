Хайруллина Зульфира Усмановна
Место рожденияд.Тугузбаева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Вадим Талгатович
Отец ребёнка: Хайруллин Талгат Абдрахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Ринат Талгатович
Отец ребёнка: Хайруллин Талгат Абдрахимович
Бракосочетание
Неизвестно