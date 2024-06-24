Калюжная (Матузко) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Федот Лукьчнович
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Семен Лукьянович
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Калюжный Андрей Лукьянович
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Калюжный Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Калюжная Евдокия Лукьяновна
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Калюжная Агафья Лукьяновна
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
?.07.1910
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Калюжный Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович
Смерть
Неизвестно