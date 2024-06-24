Калюжная (Матузко) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Матузко) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Федот Лукьчнович

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Яков Лукьянович

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Семен Лукьянович

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Калюжный Андрей Лукьянович

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Калюжный Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Калюжная Евдокия Лукьяновна

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Калюжная Агафья Лукьяновна

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
?.07.1910

Сын: Калюжный Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Калюжный Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Калюжный Лукьян Иванович

Смерть
Неизвестно

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