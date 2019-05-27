Михаил (Meskupaite) Крейнгольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил (Meskupaite) Крейнгольд

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Место рождения

Kaunas, Lithuania

Дата рождения

27.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941

Отец: Meskupas Itshak-Shmuel

Мать: Shapiraite Sarah

Kaunas, Lithuania
Бракосочетание
31.12.1964

Муж: Kreingold Michael

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
22.03.1966

Дочь: Kreingold Lea

Отец ребёнка: Kreingold Michael

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
25.09.1967

Дочь: David Osnat

Отец ребёнка: Kreingold Michael

Vilnius, Lithuania
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