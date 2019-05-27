Михаил (Meskupaite) Крейнгольд
Место рожденияKaunas, Lithuania
Дата рождения27.05.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941
Отец: Meskupas Itshak-Shmuel
Мать: Shapiraite Sarah
Kaunas, Lithuania
Бракосочетание
31.12.1964
Муж: Kreingold Michael
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
22.03.1966
Дочь: Kreingold Lea
Отец ребёнка: Kreingold Michael
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
25.09.1967
Дочь: David Osnat
Отец ребёнка: Kreingold Michael
Vilnius, Lithuania