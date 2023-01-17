Ханина Мария Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти22.04.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
07.08.1820
Дочь: Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
26.06.1824
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1828