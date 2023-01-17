Ханина Мария Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Мария Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

22.04.1828

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
07.08.1820

Дочь: Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.06.1824

Сын: Ханин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1828
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
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