Белова (Копейкина) Елена Васильева
Место рожденияБуганская
Дата рождения03.07.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1856 ст.
Буганская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Белова Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Белов Григорий Дмитриев (Димитриев)
Рождение ребёнка
27.10.1889 ст.
Сын: Белов Дмитрий (Димитрий) Григорьев
Отец ребёнка: Белов Григорий Дмитриев (Димитриев)
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.12.1897 ст.
Дочь: Белова Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Белов Григорий Дмитриев (Димитриев)
Буганская
Смерть
Неизвестно