Белова (Копейкина) Елена Васильева 03.07.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белова (Копейкина) Елена Васильева

Место рождения

Буганская

Дата рождения

03.07.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1856 ст.

Отец: Копейкин Василий Кузьмин

Мать: Копейкина Екатерина Васильева

Буганская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Григорий Дмитриев (Димитриев)

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Белова Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Белов Григорий Дмитриев (Димитриев)

Рождение ребёнка
27.10.1889 ст.

Сын: Белов Дмитрий (Димитрий) Григорьев

Отец ребёнка: Белов Григорий Дмитриев (Димитриев)

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.12.1897 ст.

Дочь: Белова Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Белов Григорий Дмитриев (Димитриев)

Буганская
Смерть
Неизвестно

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