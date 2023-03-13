Подрядова Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Подрядовъ Миронъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Подрядовъ Иванъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Федоръ

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