Подрядова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1835
Сын: Подрядовъ Миронъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1839
Сын: Подрядовъ Иванъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Федоръ