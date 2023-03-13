(Подрядова) Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Подрядова) Оксинья

(Подрядова) Оксинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Подрядовъ Федоръ

Мать: Подрядова Александра Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close