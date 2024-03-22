Иванов-Царев (Павлов) Феодор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов-Царев (Павлов) Феодор Николаевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1875 ст.

Отец: Иванов-Царев Николай Павлович

Мать: Яковлева Надежда Иоанновна (Ивановна)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.02.1894 ст.

Жена: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.

Сын: Павлов-Царев Иоанн (Иван) Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.

Сын: Царев Григорий Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1903 ст.

Сын: Царев Леонтий Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.

Дочь: Царева Надежда Феодоровна

Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.

Дочь: Царева Агапия Феодоровна

Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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