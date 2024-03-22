Иванов-Царев (Павлов) Феодор Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1875 ст.
Бракосочетание
18.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.
Сын: Павлов-Царев Иоанн (Иван) Феодорович
Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.
Сын: Царев Григорий Феодорович
Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.
Дочь: Царева Надежда Феодоровна
Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.
Дочь: Царева Агапия Феодоровна
Мать ребёнка: Павлова-Царева Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно