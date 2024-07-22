(Семчинкова) Татьяна Дмитриева
Место рождения
Дата рождения12.01.1836 ст.
Дата смерти07.05.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
12.01.1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
восприемн. Андрей Тихонов и Кузьмы Петрова жена Агафья Леонтьева отец Дмитрий Иванов + Пелагея Леонтьева
Бракосочетание
17.01.1858 ст.
Муж: Чернов Петр Павлов
Рождение ребёнка
11.02.1859 ст.
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Павел Леонтьев и Павла Федотова Чернова дочь Васса
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.
Дочь: Меланья Петрова
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Павел Леонтьев и Павла Федотова Чернова дочь Васса
Рождение ребёнка
30.03.1864 ст.
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Павел Леонтьев и Григория Яковлева Лепилина жена Васса Павлова
Рождение ребёнка
29.07.1865 ст.
Сын: Евсигней Петров
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Павел Леонтьев и Григория Яковлева Лепилина жена Васса Павлова
Рождение ребёнка
08.09.1866 ст.
Сын: Чернов Никита Петров
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Григорий Яковлев Лепилин и Дмитрия Иванова Семчинкова дочь Агафья
Рождение ребёнка
23.06.1869 ст.
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Григорий Яковлев и Андрея Яковлева дочь Пераскева
Рождение ребёнка
23.10.1870 ст.
Дочь: Зиновия Петрова
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Григорий Яковлев и Андрея Ефимова дд Пераскева
Рождение ребёнка
13.06.1872 ст.
Сын: Чернов Иван Петров
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Григорий Яковлев и умершего Павла Федотова дочь Васса
Рождение ребёнка
05.05.1875 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Григорий Петров и умершего Павла Федотова дочь Васса
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Федот Павлов и умершего Павла Федотова дочь Васса
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.
Сын: Степан Петров
Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов
восприемн. Григорий Яковлев Лепилин и Михаила Николаева Простатова жена Васса Павлова
Смерть
07.05.1892 ст.