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(Семчинкова) Татьяна Дмитриева

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.01.1836 ст.

Дата смерти

07.05.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Андрей Тихонов и Кузьмы Петрова жена Агафья Леонтьева отец Дмитрий Иванов + Пелагея Леонтьева
Бракосочетание
17.01.1858 ст.

Муж: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1859 ст.

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Павел Леонтьев и Павла Федотова Чернова дочь Васса
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.

Дочь: Меланья Петрова

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Павел Леонтьев и Павла Федотова Чернова дочь Васса
Рождение ребёнка
30.03.1864 ст.

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Павел Леонтьев и Григория Яковлева Лепилина жена Васса Павлова
Рождение ребёнка
29.07.1865 ст.

Сын: Евсигней Петров

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Павел Леонтьев и Григория Яковлева Лепилина жена Васса Павлова
Рождение ребёнка
08.09.1866 ст.

Сын: Чернов Никита Петров

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Григорий Яковлев Лепилин и Дмитрия Иванова Семчинкова дочь Агафья
Рождение ребёнка
23.06.1869 ст.

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Григорий Яковлев и Андрея Яковлева дочь Пераскева
Рождение ребёнка
23.10.1870 ст.

Дочь: Зиновия Петрова

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Григорий Яковлев и Андрея Ефимова дд Пераскева
Рождение ребёнка
13.06.1872 ст.

Сын: Чернов Иван Петров

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Григорий Яковлев и умершего Павла Федотова дочь Васса
Рождение ребёнка
05.05.1875 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Григорий Петров и умершего Павла Федотова дочь Васса
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Федот Павлов и умершего Павла Федотова дочь Васса
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.

Сын: Степан Петров

Отец ребёнка: Чернов Петр Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Григорий Яковлев Лепилин и Михаила Николаева Простатова жена Васса Павлова
Смерть
07.05.1892 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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