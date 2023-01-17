Зайцева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1890

Сын: Зайцев Марк Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Кириллович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1894

Сын: Зайцев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Кириллович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Дмитрий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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