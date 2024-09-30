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Суппонен Иосиф Иванович

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.04.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.03.1873

Жена: Суппонен (Шульц) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
02.06.1877

Сын: Суппонен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Суппонен (Шульц) Елизавета Петровна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.01.1889

Дочь: Хютти (Суппонен) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Суппонен (Шульц) Елизавета Петровна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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