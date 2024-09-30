Суппонен Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения04.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.03.1873
Рождение ребёнка
02.06.1877
Мать ребёнка: Суппонен (Шульц) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1889
Дочь: Хютти (Суппонен) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Суппонен (Шульц) Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно