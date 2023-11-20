Юшина Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянкина (Юшина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Юшин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юшин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Юшина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Юшин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Юшин Иван Иванович
Отец ребёнка: Юшин Иван Тимофеевич