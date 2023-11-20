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Юшина Екатерина Михайловна

Место рождения

Крекшино, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Крекшино, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянкина (Юшина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Юшин Иван Тимофеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Юшина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Юшин Иван Тимофеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Юшин Иван Иванович

Отец ребёнка: Юшин Иван Тимофеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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