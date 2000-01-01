Ленькова (Редькина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленькова (Редькина) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956

Отец: Редькин Александр Тимофеевич

Мать: Редькина Нина Афанасьевна

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