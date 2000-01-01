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Ленькова (Редькина) Людмила Александровна
Ленькова (Редькина) Людмила Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.1956
Пол
Женский
Отец
Редькин Александр Тимофеевич
Мать
Редькина (Иринина) Нина Афанасьевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956
Отец:
Редькин Александр Тимофеевич
Мать:
Редькина Нина Афанасьевна
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