Лопатина Акилина Артамонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина Акилина Артамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Евтихий Лукьянов

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Лопатин Иван Лукин

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
31.07.1892

Дочь: Лопатина Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
29.06.1894

Сын: Лопатин Петр Лукьянов

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Лопатин Герасим Лукьянов

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
20.03.1898

Дочь: Лопатина Матрона Лукьянова

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
20.08.1901

Сын: Лопатин Андрей Лукьянов

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
20.08.1901

Сын: Лопатин Пимен Лукьянов

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
23.03.1904

Сын: Лопатин Никифор Лукьянов

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Рождение ребёнка
29.08.1905

Дочь: Лопатина Марфа Лукианова

Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев

Смерть
Неизвестно

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