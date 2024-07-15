Лопатина Акилина Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
23.03.1884
Сын: Лопатин Иван Лукин
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
31.07.1892
Дочь: Лопатина Евдокия Лукьянова
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
29.06.1894
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
01.03.1896
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
20.03.1898
Дочь: Лопатина Матрона Лукьянова
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
20.08.1901
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
20.08.1901
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
23.03.1904
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Рождение ребёнка
29.08.1905
Дочь: Лопатина Марфа Лукианова
Отец ребёнка: Лопатин Лука/Лукиян Егоров/Георгиев
Смерть
Неизвестно