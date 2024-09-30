(Демьянова) Мария Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1859 ст.
Отец: Патрикей (Патракей) Демьянов
Мать: Ирина Степановна
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Муж: Иван Гордиевич
Малый Батрас, Троицкая волость, Мензелинский уезд
Деревни Малого Батраса государственного крестьянина Гордия Евдокимова сын Иван православного вероисповедания первым браком (18 лет). Деревни Нератовки умершего солдата девица Мария Патрикеева правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно