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Стожаров Фрол Иванович

Место рождения

Сквозново, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1907 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стожаров Иван

Мать: не указана

Сквозново, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стожарова Анна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Стожаров Виктор Фролович

Мать ребёнка: Стожарова Анна

Сквозново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стожарова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стожарова Анна

Смерть
Неизвестно
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