Велентей (Кнут) Фёкла Кириковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Кнут) Фёкла Кириковна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1889 ст.

Муж: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
14.07.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область
Гавриил Ананиевич Коворотный
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.

Сын: Велентей Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.10.1892 ст.

Дочь: Велентей Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1894 ст.

Дочь: Велентей Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1896 ст.

Дочь: Велентей Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.

Дочь: Велентей Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.

Дочь: Велентей Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1906 ст.

Сын: Велентей Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1910 ст.

Сын: Велентей Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.

Сын: Велентей Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1913

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