Велентей (Кнут) Фёкла Кириковна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1889 ст.
Восприемник
14.07.1889 ст.
Гавриил Ананиевич Коворотный
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.
Сын: Велентей Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
31.10.1892 ст.
Дочь: Велентей Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
08.02.1894 ст.
Дочь: Велентей Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
12.11.1896 ст.
Дочь: Велентей Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.
Дочь: Велентей Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.
Дочь: Велентей Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
15.07.1906 ст.
Сын: Велентей Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
25.05.1910 ст.
Сын: Велентей Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.
Сын: Велентей Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Велентей Тимофей Степанович
Смерть
После 1913