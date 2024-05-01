Шехирева Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Шехирев Ивашко Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шехирев Ивашко Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Шехирев Ивашко Иванович
Смерть
Неизвестно