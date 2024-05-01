Шехирева Параскева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Шехирев Ивашко Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шехирев Ивашко Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Ивашко Иванович

Рождение ребёнка
1690

Сын: Шехирев Конашка Иванович

Отец ребёнка: Шехирев Ивашко Иванович

Смерть
Неизвестно

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