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Ефремов Герасим Иванович

Место рождения

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

26.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1874

Отец: Ефремов Иван Афонасьевич

Мать: Мажева Мария Матфеевна

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1906

Дочь: Ефремова Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.04.1918

Дочь: Ефремова Василиса Герасимовна

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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