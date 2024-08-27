Ефремов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения26.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1874
Отец: Ефремов Иван Афонасьевич
Мать: Мажева Мария Матфеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1906
Дочь: Ефремова Феодосия Герасимовна
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1918
Дочь: Ефремова Василиса Герасимовна
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно