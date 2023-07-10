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Тамбовцев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930

Отец: Тамбовцев Павел

Мать: Тамбовцев Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамбовцев Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Тамбовцева Валентина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Тамбовцева Валентина Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.07.1960

Дочь: Банкетова (Тамбовцева) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Тамбовцева Валентина Прокопьевна

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