Тамбовцев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930
Отец: Тамбовцев Павел
Мать: Тамбовцев Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамбовцев Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Тамбовцева Валентина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Тамбовцева Валентина Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.07.1960
Дочь: Банкетова (Тамбовцева) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Тамбовцева Валентина Прокопьевна