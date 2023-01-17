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Якубовская Хода Мустафовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847

Сын: Якубовский Адам Рафаилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Якубовская Елена Адамовна

Отец ребёнка: Якубовский Адам Рафаилович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Якубовская Эмилия Адамовна

Отец ребёнка: Якубовский Адам Рафаилович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Якубовская Розалия Адамовна

Отец ребёнка: Якубовский Адам Рафаилович

Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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