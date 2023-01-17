Якубовская Хода Мустафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Якубовский Адам Рафаилович
Отец ребёнка: не указан
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Якубовская Елена Адамовна
Отец ребёнка: Якубовский Адам Рафаилович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Якубовская Эмилия Адамовна
Отец ребёнка: Якубовский Адам Рафаилович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Якубовская Розалия Адамовна
Отец ребёнка: Якубовский Адам Рафаилович
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно