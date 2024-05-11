Лесников Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1998
Сын: Лесников Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна
Рождение ребёнка
04.05.2003
Дочь: Лесникова Софья Александровна
Мать ребёнка: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна