Лесников Александр Николаевич 20.03.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лесников Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна

Рождение ребёнка
03.11.1998

Сын: Лесников Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна

Рождение ребёнка
04.05.2003

Дочь: Лесникова Софья Александровна

Мать ребёнка: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна

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