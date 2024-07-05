Харитонова (Чибирева) Наталия Григорьевна Около 08.09.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харитонова (Чибирева) Наталия Григорьевна

Место рождения

Елшанка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 08.09.1882

Дата смерти

25.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.09.1882

Отец: Чибирев Григорий

Мать: не указана

Елшанка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Елшанка, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.05.1895 ст.

Муж: Харитонов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
27.05.1911

Сын: Харитонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Харитонов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
09.10.1913

Дочь: Осипова (Харитонова) Капиталина Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Агафонович

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
25.05.1917

Дочь: Данилова (Харитонова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Агафонович

Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
25.09.1969
Баку, Азербайджанская ССР

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