Харитонова (Чибирева) Наталия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.09.1882
Дата смерти25.09.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.09.1882
Отец: Чибирев Григорий
Мать: не указана
Елшанка, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.05.1895 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1911
Сын: Харитонов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Харитонов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
09.10.1913
Дочь: Осипова (Харитонова) Капиталина Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
25.05.1917
Дочь: Данилова (Харитонова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Агафонович
Смерть
25.09.1969