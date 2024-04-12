Пискунов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Пискунов Василий Ефремович
Мать: Пискунова Пелагея
Рождение ребёнка
1777
Сын: Пискунов Аверьян Андреевич
Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Пискунов (рекрут С 1813) Мина Андреевич
Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна
Смерть
1820