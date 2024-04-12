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Пискунов Андрей Васильевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Пискунов Василий Ефремович

Мать: Пискунова Пелагея

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Пискунов Аверьян Андреевич

Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Пискунов (рекрут С 1813) Мина Андреевич

Мать ребёнка: Пискунова Прасковья Илларионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1820
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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