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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Пискунов Аверьян Андреевич

Отец ребёнка: Пискунов Андрей Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Пискунов Андрей Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Пискунов (рекрут С 1813) Мина Андреевич

Отец ребёнка: Пискунов Андрей Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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