?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Пискунов Аверьян Андреевич
Отец ребёнка: Пискунов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Пискунов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Пискунов (рекрут С 1813) Мина Андреевич
Отец ребёнка: Пискунов Андрей Васильевич