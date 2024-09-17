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Васильева (Байкова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.

Дочь: Васильева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
см. № 56: https://ya.ru/archive/catalog/a84abf90-f841-4f83-b09f-e40a414abf7d/142
Рождение ребёнка
05.09.1895 ст.

Сын: Васильев Василий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.11.1898 ст.

Муж: Васильев Иван Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1903 ст.

Дочь: Васильева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.01.1905

Сын: Васильев Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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