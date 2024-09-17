Васильева (Байкова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.
Дочь: Васильева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович
см. № 56: https://ya.ru/archive/catalog/a84abf90-f841-4f83-b09f-e40a414abf7d/142
Рождение ребёнка
05.09.1895 ст.
Сын: Васильев Василий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович
Бракосочетание
02.11.1898 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1903 ст.
Дочь: Васильева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович
Рождение ребёнка
?.01.1905
Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно