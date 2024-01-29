Демченко Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.2019

Сын: Демченко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.2023

Сын: Демченко Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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