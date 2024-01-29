Демченко Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.2019
Сын: Демченко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.2023
Сын: Демченко Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности