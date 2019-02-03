Калугина (Смольская) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Смольская) Галина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1947

Дата смерти

03.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калугин Михаил Ильич

Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Смерть
03.02.2019
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