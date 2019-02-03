Калугина (Смольская) Галина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1947
Дата смерти03.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калугин Михаил Ильич
Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Смерть
03.02.2019