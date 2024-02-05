Цветковская Серафима Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦветковская Серафима Павловна

Цветковская Серафима Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докшина (Цветковская) Панна (Полина) Ивановна

Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветковский Иван Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветковская Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветковский Василий Иванович

Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветковский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветковский Александр Иванович

Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович

Рождение ребёнка
17.04.1930

Дочь: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович

Ложкина, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.