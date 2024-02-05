Цветковская Серафима Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докшина (Цветковская) Панна (Полина) Ивановна
Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветковская Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветковский Василий Иванович
Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветковский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветковский Александр Иванович
Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович
Рождение ребёнка
17.04.1930
Дочь: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Цветковский Иван Устинович
Ложкина, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно