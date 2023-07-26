Малаканов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаканов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Малаканова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: 08.03.1986

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